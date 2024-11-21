Sendikalardan Meclis’e ziyaret

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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, görüşme sonrası ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin, Türkiye’de vergide adalet ve asgari ücret sorunu olduğuna dikkati çekerek, “TBMM olarak sosyal paydaşlarımızın taleplerini önemli buluyoruz. Hazırlıkları yapmışlar ve bizimle paylaştılar. Bu sorunların çözümü konusunda adım atacağız” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da çeyrek asırdır görmedikleri bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını belirterek şunları aktardı:

“Bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilke; bir işçinin ailesiyle günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli” dedi. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da “Türkiye’deki temel mesele bir bölüşüm meselesi. Üretilen değerin bölüşümünde ciddi bir adaletsizlik var. Asıl meselemiz, asgari ücretin kaç lira olacağı değil, asgari ücretin ve tüm ücretlerin alım gücüdür. Bu ülkede asgari ve tüm ücretlerin yaşanan bu yüksek enflasyonun sebebi olarak görülmesinden vazgeçilmesidir. Enflasyona ücretlerin etkisi son derece sınırlıdır” diye konuştu.

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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da Türkiye’de vergi sisteminde geriye gidildiğini belirterek, “Devlet yakaladığından vergi alıyor. Vergi oranları ve dilimleri tekrar değerlendirilmeli” dedi.