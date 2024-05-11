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Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür

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#Sendika#İbrahim Oktugan#Protesto
Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür
Beyazıt ŞenbükMelike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Ömrünü eğitime adayan 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan’ın eski öğrencisi Y.K tarafından öldürülmesinin ardından öğretmenler eğitimcilere yönelik saldırıları protesto etmek için dün tüm yurtta iş bıraktı. Sendikalara bağlı öğretmenler derslere girmedi, okullar tatil edilmese de sınıflar boş kaldı.

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Geçtiğimiz salı günü uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden İbrahim hoca için birleşen farklı sendikalar ortak tepkilerini protestolarla gösterdi. Yurt genelindeki eylemlerin en kalabalığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı. Bazı öğretmenler kan bulaşmış öğretmen önlüğüyle bazıları siyah giyerek eyleme katıldı. Hep bir ağızdan ‘şiddete hayır’ sloganları yükseldi ve ‘Öğretmen ölürse gelecek ölür’ mesajı verildi.

Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür

Fotoğraf: Mert GÖKHAN KOÇ

DERS YAPILMADI

İş bırakan öğretmenler nedeniyle okulların büyük çoğunluğunda ders yapılmadı. Bazı okullarda yalnızca idareciler kaldı. Sendika üyeleri Beyazıt Meydanı’ndan Cağaloğlu’na doğru yürürken çevreden de alkışlarla destek gördü.

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Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür

ORTAK AÇIKLAMA

Sendikalar  mesajlarını ayrı ayrı seslendirdiler ama bir de  ortak açıklama yaparak özetle şöyle dediler: “Savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri, ne acıdır ki okullarda şiddetin hedefi olmaya devam ediyor. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalı ve tüm okulların güvenliği sağlanmalı. Şu an İstanbul’da ve Türkiye geneli okullardın çoğunda maalesef kadrolu güvenlik elemanı yok.”

Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür

EYLÜLDEN BERİ 17 ÖĞRETMENE ŞİDDET

- Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Abdulkadir Apaydın tepkisini, “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ‘Dur’ diyoruz. Çünkü eylül ayından beri 17 eğitim çalışanı arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Koridorlarda, bahçelerde, sınıflarda can güvenliğimiz yok” sözleriyle dile getirdi.

Sendikalardan İbrahim Hoca ittifakı: Öğretmen ölürse gelecek ölür

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YENİ BİR SALDIRI DAHA

- İSTANBUL  Maltepe’de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00’ye kadar eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden D.T., kamera görüntülerini incelemek istedi. Öğrencilerin 16.30’da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ret yanıtını verince çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yakalanan D.T. gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. (DHA)

 

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#Sendika#İbrahim Oktugan#Protesto

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