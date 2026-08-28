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Sendikacıların tutuklanmasına Özgür Özel’den tepki

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#Özgür Özel#Sendika#MADEN
Sendikacıların tutuklanmasına Özgür Özel’den tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağı” diyerek Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çakır ve Aksu’nun serbest bırakılması çağrısında da bulundu. “İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak, AK Parti’nin kara düzeninin geldiği noktadır” diyen Özel, emekçilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, “Kimse emeği sahipsiz, emekçiyi yalnız sanmasın. Madencilerin alın terinin karşılığı kuruşu kuruşuna ödenene, mücadele arkadaşları özgürlüğüne kavuşana kadar bu meselenin takipçisi olacağız” dedi.

MADENCİLERİN EYLEMİ SONA ERDİ

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş madencilerinin alacaklarının ilk taksiti hesaplarına yatırıldı. Ödemenin ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemi oybirliğiyle sonlandırma kararı aldı.

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#Özgür Özel#Sendika#MADEN

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