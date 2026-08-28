Sendikacıların tutuklanmasına Özgür Özel’den tepki

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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çakır ve Aksu’nun serbest bırakılması çağrısında da bulundu. “İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak, AK Parti’nin kara düzeninin geldiği noktadır” diyen Özel, emekçilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, “Kimse emeği sahipsiz, emekçiyi yalnız sanmasın. Madencilerin alın terinin karşılığı kuruşu kuruşuna ödenene, mücadele arkadaşları özgürlüğüne kavuşana kadar bu meselenin takipçisi olacağız” dedi.

MADENCİLERİN EYLEMİ SONA ERDİ

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş madencilerinin alacaklarının ilk taksiti hesaplarına yatırıldı. Ödemenin ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemi oybirliğiyle sonlandırma kararı aldı.