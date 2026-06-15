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Sendika başkanının aracı kundaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sendika#Korgan#Belediye-İş
Sendika başkanının aracı kundaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:58

Ordu'nun Korgan ilçesinde sendika başkanına ait park halindeki otomobil, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Korgan ilçesi Dip Mahallesi Yukarı Pazar mevkisinde meydana geldi. Belediye-İş Sendikası Korgan Şube Başkanı Nurittin Ulaş, evinin önünde park halindeki 35 EPS 23 plakalı otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sendika başkanının aracı kundaklandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Sendika başkanının aracı kundaklandı

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Ekiplerin ilk incelemesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Sendika başkanının aracı kundaklandı

Sendika başkanının aracı kundaklandı

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#Sendika#Korgan#Belediye-İş

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