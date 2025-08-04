Senden ne milli sporcu olur ne de eş... Sadece zorba olur

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ISPARTA’nın Gönen ilçesinde yaşayan Dilan D. (19), 2 yıl önce M.D. (25) ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.’nin kendisini darp ettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikâyetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI SONRA YALVARTTI

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Dilan D., “11 aylık çocuğum var. Eşim bilek güreşi milli sporcusu. Evliliğimizin ilk haftasında Ankara’ya okumaya gitti. Bu süreçte sürekli sözlü şiddete uğruyordum. Isparta’ya geldiğinde ise sözlü şiddeti fiziksele döndü. ‘Tişörtümü niye yatağın üstüne koydun’, ‘Işık niye açık kaldı’, ‘Yağ neden çok koyuldu’ gibi gereksiz sebeplerle dayak yiyordum. 5 - 6 aydır sürekli darp gördüm. Biz annesiz-babasız büyüdük, çocuğum da böyle büyümesin diye geçinmeye çalışıyordum. Ama ölmek istemedim. Bana şu anda babaannem sahip çıkıyor” dedi. En son darp edildiği güne ilişkin konuşan Dilan D., “Telefonun sesini kıs, dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksa belki de ölecektim. Benim kollarımı arkaya alarak sırtıma bacağını yasladı ve zorla ‘Özür dile benden’ diye yalvarttı. Bu sırada diğer odada ağlayan çocuğuma bakmama izin vermedi. Kimse gelmesin, kurtaramasın diye de kapıları kilitledi. Ben evden kaçmak için bir bahane buldum ve kapıyı açtırarak kuzeninin evine kaçtım. Burada jandarmayı ararken eşim hâlâ yumruk atmaya çalışıyordu. Daha sonra darp raporu alıp jandarmaya şikâyette bulundum. Uzaklaştırma kararı verdiler.

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‘YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEDEN BOŞANMAK İSTİYORUM’

Psikolojim altüst oldu. Boşanma davamı da avukata verdim. Onun yüzünü görmeden bu işlerin en kısa zamanda bitirilmesini istiyorum. Daha önce dövdüğü zamanlarda beni tehdit ediyordu. Korkudan şikâyet edememiştim” diye konuştu.

Bilek güreşi milli sporcusu olan ve çeşitli dereceleri bulunan M.D. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.