Sencer ne demek? Sencer isminin anlamıyla ilgili bilgiler
Sencer isminin anlamı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle beraber gündeme geldi. Oyuncu Ekin Koç'un hayat verdiği tarihi kaynaklarda Sultan Sencer olarak bilinen Büyük Selçuklu Hükümdarı, Sultan Melikşah'ın oğludur ve hanedandaki taht kavgaları dolayısıyla yeterince eğitim alamamıştır. Sencer ismi kale, sözlükte istihkam gibi anlamlar taşıyor. Peki, Sencer ne demek? İşte, Sencer isminin anlamıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Sencer'in anlamı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyenleri tarafından merak ediliyor. Türkçe kökenli erkek ismi olan Sencer ülkemizde doğan erkek çocuklarını isim olarak günümüzde koyulmaya devam ediyor. Sencer ismi isim ve sıfat gibi farklı anlamlar taşıyor. İşte, ayrıntılar.
SERCER İSMİNİN ANLAMI
Türkçe kelime olan Sencer ismi kale, istihkâm gibi anlamlar taşımaktadır. Ayrıca, Sencer ismi Sabah Yıldızı anlamına da geliyor.
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