Sencer ne demek? Sencer isminin anlamıyla ilgili bilgiler

Sencer'in anlamı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyenleri tarafından merak ediliyor. Türkçe kökenli erkek ismi olan Sencer ülkemizde doğan erkek çocuklarını isim olarak günümüzde koyulmaya devam ediyor. Sencer ismi isim ve sıfat gibi farklı anlamlar taşıyor. İşte, ayrıntılar.

SERCER İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kelime olan Sencer ismi kale, istihkâm gibi anlamlar taşımaktadır. Ayrıca, Sencer ismi Sabah Yıldızı anlamına da geliyor.