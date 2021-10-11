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Sena'yı öldürüp yaşamına son vermişti! Cinayetin nedeni belli oldu: Sevgili olma teklifini kabul etmemiş

#İzmir#Sena Altan#Buca
Senayı öldürüp yaşamına son vermişti Cinayetin nedeni belli oldu: Sevgili olma teklifini kabul etmemiş

İzmir'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan (24), İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürüldü. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Yaşamına son veren Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir not çıktı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

EVDE YALNIZDI

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Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi.

Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi.

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.

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#İzmir#Sena Altan#Buca