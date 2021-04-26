Senarist cinayetinde dehşete düşüren sözler! Mahkeme salonu buz kesti

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yaşar Kapcak ve avukatı hazır bulundu. Öldürülen Emre Duran'ın annesi Saime Duran ve kız kardeşi İrem Duran da duruşmaya katıldı.

"ELİME GEÇEN BİR ŞEYLE BAŞINA VURDUM, ÇEKİÇLE VURDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLDİM"

Sanık Yaşar Kapcak, olay günü yeğeni Emre ile aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Geldi bana saldırdı, ben de yere düştüm. Gücüm yetmedi. Daha sonra küfür ve hakaretler etti. Küfür etmemesini 2 aydır bana küfürler ettiğini söyledim. Yerde yatarken 'Allah belanı versin' diyerek yüzüme tükürdü. Kalktım 'Yapma dedim' ama o küfür etmeye devam etti. Elime geçen bir şeyle başına vurdum. Çekiçle vurduğumun farkında değildim. Ona vurduğum gibi ben de bayılmışım. Uyandığımda yanımda çekiç vardı. Emre de baygın vaziyette yatıyordu. Çekyatın üzerindeydi ve yüzünde kan gördüm. Onu öyle görünce fenalaştım, ne yapacağımı şaşırdım. Mutfağa gidip bıçak aldım. İntihar etmek amacıyla bileklerimi kestim, salonda bulunan ilaç kutularındaki ilaçları içtim, doğalgazı açtım. Yaşamak istemedim. Yalnız Emre'ye bıçakla herhangi bir darp da bulunmadım. Bıçağı sadece kendimde kullandım" dedi.

"ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU"

Mahkeme başkanının "Neden sana hakaret ediyor?" sorusuna sanık Kapcak şu savunmayı yaptı: "Emre sürekli alkol alan birisiydi. Annesi de bana Emre'nin alkol almasını istemediğini söylemişti. O şartla da çocukları yanına aldı. Bende alkol almamasını söylediğim için bana kızıyordu. Olay günü de ben salonda televizyon izliyordum. Emre de içeride uyuyordu. Uyanıp salona üstü çıplak vaziyette geldi ve o şekilde balkona çıkmak istedi. Ben de çıplak bir şekilde balkona çıkmamasını söyledim. Aslında bir mesele daha var. Bunu söylemek istemiyordum ama anlatacağım. Kız kardeşim bana eşinin İrem ve Emre'ye taciz de bulunduğunu söylemişti. Bu mesele benim hep aklıma takıldı. Sonrasında kız kardeşime söyleyince 'Biz aile arasında meseleyi kapattık' dedi. Olay anı Emre'ye ne biçimde ve nasıl olduğunu sordum. Tartışma böyle başladı. Benim öldürmek gibi bir kastım yoktu, çok pişmanım."

"OĞLUM YERDE KANLAR İÇİNDE YATIYORDU, ALNINDAN DA BIÇAKLANMIŞTI"

Öldürülen Emre Duran'ın annesi Saime Duran, "Oğlum evde uyuyordu, hatta bana onu öğlen uyandırmamı istedi. Oğlum senarist, yönetmenin biriyle görüşmesi vardı. İş yerimle oturduğumuz ev karşı karşıyaydı. Öğlen yemek için eve geldim. Oğlumu uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Sonradan da işe gittim. Bir arkadaşım turşu isteyince 16.00 sıralarında eve yeniden gittim. Fakat kapı duvardı, her yer kilitliydi, doğalgaz açılmıştı. Ne yaptıysam kapı açılmayınca polisi çağırdım. Kapıyı çilingir açtı. Oğlum yerde kanlar içinde yatıyordu. Bu arada alnından da bıçaklanmıştı. Çekiç de kardeşimin yattığı yatağın baş ucundaydı. Kardeşim, oğlumun telefonunu tuvaletin havalandırmasından atmış, kendi telefonunu da yakmış. Bu adamın mı aklı yerinde değil? 'Kavga ettik' diye yalan söylüyor. Benim oğlum yatağında uyuyordu. Benim oğlumu uykusunda öldürdü. Bu arada ben bu adama eşimin Emre ile kızımı taciz ettiğini söylemedim. Zaten böyle bir şey de yok" dedi.

"AĞABEYİM İÇİN HEP BİZE 'BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ' DİYORDU"

Tanık olarak dinlenen maktulün kız kardeşi İrem Duran, "Olayı ben görmedim. 13.30 - 22.00 vardiyasında çalışıyordum. Saat 15.30'da dayımla telefonda konuştuk. Bana 'Kaçta eve geleceksin?' diye sordu. Ben de ona 23.00 gibi evde olacağımı söyledim. Neden aradığını sorunca da 'Yok bir şey' dedi. 17.00'de de akrabalarım gelip beni iş yerinden aldı. Ağabeyimin öldüğünü de evin önüne gidince öğrendim. Ağabeyim evde içki içmezdi. Senarist ve yazar olduğu için gündüzleri uyuyor, akşamları da çalışıyordu. Dayım sırf ağabeyime takıntılı olduğundan gece odasının ışığını kapatıyordu, internetin fişini çekiyordu. Ağabeyim için hep bize 'Bundan bir şey olmaz' diyordu. Ağabeyim son bir ay eve doğru bile doğru düzgün gelmiyordu. Babamın bizi taciz ettiğine dair bir şey de asla yok. Asıl onu bu adamın kızlarına sormak lazım" dedi. Sanık Yaşar Kapcak'ın cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Emre Duran, annesi Saime Duran ve kız kardeşi İrem Duran'ın, şüpheli Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. İddianameye göre, Saime Duran olay tarihi olan 23 Eylül 2020 tarihinde 16.00 sularında iş yerinden eve geldi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip polisi aradı. Bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu anlaşıldı. Kapının açılmasıyla Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve şüpheli dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu iddianamede anlatıldı. Olay sonrasında ifadesi alınan kız kardeş İrem Duran'ın "Böyle alkol almaya devam ederse ya o beni ya ben onu öldüreceğim" diye sanığın bir cümle kurduğuna iddianamede yer verildi. İddianamede otopsi sonucuna göre Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. İddianamede, şüpheli Yaşar Kapcak'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.

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