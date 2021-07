Sen ye çocuklar doysun...

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olan Serkan Toso, öğrencilik yıllarındayken merak saldığı dijital pazarlama işi sayesinde Uzak Doğu’nun önde gelen şirketlerinden birini kurdu. International University of Japan’dan burs kazanmasıyla başlayan Japonya macerasında bölümünü birincilikle bitiren genç girişimci, şimdilerde Japon mutfağını dünyaya tanıtıyor. Bunu yaparken de yoksul çocukların karnını doyuruyor. Toso, Afrika ve Kamboçya’daki çocuklara uzanan yardım elini şöyle anlatıyor:

JAPONYA’DA 1 YEMEK AFRİKA’DA 10 YEMEK

“2018’de ‘Tokyo byfood’ adında bir site kurdum. Yemek turları yapan şirketleri bir araya getirip turistlere pazarlamasını yapan bir platformdu bu. Daha sonra Japonya’da yaşayan yabancıları tanıtan bir portal sayesinde de şimdiki iş ortağımla tanıştım. Onun da Japonlara yönelik restoran rezervasyonu yapan bir sitesi vardı. Birlikte çalışmaya karar verdik. Dünyada her gün milyonlarca çocuk yatağa aç giriyor. Her rezervasyon başına, Kamboçya’da 10 çocuğun öğle yemeğine denk gelen parayı bir derneğe bağışlıyordum. Yani sen Japonya’da yemek yiyorsun ama seninle birlikte Kamboçya’da 10 çocuk da yemek yiyor gibi bir konsept kurdum. Şimdi de her rezervasyon aldığımızda Afrika Malavi’deki 10 çocuğun yemeğini karşılıyoruz. Hindistan’dan Güney Afrika’ya çok farklı ülkelerdeki STK’larla işbirliği gerçekleştirdik. Şu ana dek toplam 300 bin öğün bağışladık.”

FORBES LİSTESİNE GİRDİ

Forbes Dergisi’nin pop yıldızları ve oyuncuların da yer aldığı ‘Asya’daki 30 yaş altı başarılı girişimciler’ listesine giren Serkan Toso, “Misyonumuz yemek yoluyla mutluluğu yaymak” diyor.

