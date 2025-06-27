Sen ne güzel bir eşsin Osman amca! Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... 'Onun mutluluğu bana yetiyor'

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Osman (75) ile Elif Doğan (67) çifti, 51 yıl önce ailelerinin onayıyla görücü usulü evlendi. Çift altı kızını evlendirince altı otopark olarak kullanılan 3 katlı binanın ikinci katında baş başa yaşamaya başladı.

Elif Doğan dizlerindeki rahatsızlık, kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Osman Doğan, yürüteçle hareket edebilen eşinin eve girip çıkmakta zorlanması üzerine binanın dışına balkonlara kadar ulaşan asansör yaptırdı.

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"EŞİMİN MUTLU OLMASI BANA YETİYOR"

Osman Doğan, AA muhabirine, böbrek hastası eşinin diyaliz tedavisi için haftanın üç günü evden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

Dizlerinden de rahatsız olan eşinin 110 kilodan 83'e kadar düşmesine rağmen desteksiz yürüyemediğini anlatan Doğan, "Yürüyemeyince sandalyeyle indirip, çıkarıyorduk. Bu durum başta eşim olmak üzere herkes için zor olmaya başladı. Biz de araştırma yaptık." dedi.

Doğan, bir ustayla görüşüp, evin dış cephesine asansör kurdurmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim ilk asansöre bindiğinde korkmadığını söyledi. Damatlarım da indirip çıkarmaya çok yardımcı oluyordu. Şimdi çok iyi oldu. Eşimin mutlu olması bana yetiyor. Çok seviyorum eşimi. Onun inip çıkarken acı çekmemesi için yaptırdım. Eşimin gözünün içi gülsün diye her şeyi yaparım. Asansörü görüp gelenler, 'Biz de yaptıracağız.' diyor."

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Elif Doğan ise hem diyaliz hem de kalp hastası olduğu için dizinden ameliyatın riskli bulunduğunu vurgulayarak, "Merdiven çıkamıyorum. Diyalize gidip gelince zor oluyordu. Eşimden ve çocuklarımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.