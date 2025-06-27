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Sen ne güzel bir eşsin Osman amca! Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... 'Onun mutluluğu bana yetiyor'

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#Mutluluk#Afyonkarahisar#Asansör
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 12:11

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürüteçle hareket edebilen 67 yaşındaki kadın, eşinin üç katlı binanın dışına yaptırdığı asansör sayesinde evine rahat girip çıkıyor.

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Osman (75) ile Elif Doğan (67) çifti, 51 yıl önce ailelerinin onayıyla görücü usulü evlendi. Çift altı kızını evlendirince altı otopark olarak kullanılan 3 katlı binanın ikinci katında baş başa yaşamaya başladı.

Sen ne güzel bir eşsin Osman amca Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... Onun mutluluğu bana yetiyor

Elif Doğan dizlerindeki rahatsızlık, kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Sen ne güzel bir eşsin Osman amca Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... Onun mutluluğu bana yetiyor

Osman Doğan, yürüteçle hareket edebilen eşinin eve girip çıkmakta zorlanması üzerine binanın dışına balkonlara kadar ulaşan asansör yaptırdı.

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Sen ne güzel bir eşsin Osman amca Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... Onun mutluluğu bana yetiyor

"EŞİMİN MUTLU OLMASI BANA YETİYOR"

Osman Doğan, AA muhabirine, böbrek hastası eşinin diyaliz tedavisi için haftanın üç günü evden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

Dizlerinden de rahatsız olan eşinin 110 kilodan 83'e kadar düşmesine rağmen desteksiz yürüyemediğini anlatan Doğan, "Yürüyemeyince sandalyeyle indirip, çıkarıyorduk. Bu durum başta eşim olmak üzere herkes için zor olmaya başladı. Biz de araştırma yaptık." dedi.

Sen ne güzel bir eşsin Osman amca Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... Onun mutluluğu bana yetiyor

Doğan, bir ustayla görüşüp, evin dış cephesine asansör kurdurmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim ilk asansöre bindiğinde korkmadığını söyledi. Damatlarım da indirip çıkarmaya çok yardımcı oluyordu. Şimdi çok iyi oldu. Eşimin mutlu olması bana yetiyor. Çok seviyorum eşimi. Onun inip çıkarken acı çekmemesi için yaptırdım. Eşimin gözünün içi gülsün diye her şeyi yaparım. Asansörü görüp gelenler, 'Biz de yaptıracağız.' diyor."

Sen ne güzel bir eşsin Osman amca Yürümekte güçlük çeken karısı için yaptırdı... Onun mutluluğu bana yetiyor

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Elif Doğan ise hem diyaliz hem de kalp hastası olduğu için dizinden ameliyatın riskli bulunduğunu vurgulayarak, "Merdiven çıkamıyorum. Diyalize gidip gelince zor oluyordu. Eşimden ve çocuklarımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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#Mutluluk#Afyonkarahisar#Asansör

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