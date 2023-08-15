Sen misin yolcu seçen

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İSTANBUL Aksaray’da yol kenarında müşteri bekleyen bir taksici, taksiye binmek isteyen vatandaşları taksisine almadı. Turist beklediği anlaşılan taksiciye vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlarla tartışan taksiciye, başka bir taksici de arka çıktı. Vatandaşlar elinde poşetlerle bekleyen yolcuyu almasını istese de taksici oralı olmayarak, “Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez” diyerek sert tepki gösterdi. Bu sözler üzerine tartışma büyüdü ve taksici vatandaşlara küfretmeye başladı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerdeki 34 TEC 28 plakalı taksinin şoförünün Saim Taşkın ve 34 TJK 38 plakalı taksinin şoförünün de Bilal Dur olduğu tespit edildi.

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RUHSATLARI ASKIYA ALINDI

Saim Taşkın ve Bilal Dur’un yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı. Trafik ekipleri tarafından bulunan iki taksiciye, ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 4 bin 64’er TL olmak üzere toplamda 8 bin 128 TL trafik idari para cezası uygulandı. Her iki taksi 10 gün süreyle trafikten de men edildi.