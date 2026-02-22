Sen misin o anları kayda alan! Evinin önündeki olayı görüntüleyen kadını feci şekilde darbettiler

Haberin Devamı

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2479. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. ve babası Aydın E. ile Burhan B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya tarafların yakınlarının da katılmasıyla arbede büyüdü.

KAVGAYI KAYDETMEK İSTERKEN DARBEDİLDİ

Ailesiyle birlikte iftar yapan Esma Ç., sesleri duyması üzerine pencereden sokağa baktı. İddiaya göre, birden fazla kişinin tek bir kişiye saldırdığını gören Esma Ç., o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada sokakta bulunan Vural B.’nin, kayıt aldığı gerekçesiyle Esma Ç.’ye hakaret ettiği öne sürüldü.

Polis merkezine giderek şikayetçi olmak isteyen Esma Ç., ailesiyle birlikte evden çıktığı sırada saldırıya uğradı. Bu esnada yanında bulunan Şeyma Ç., Sümeyye Ç., Zülküf Ç. ve annesi Firdevs Ç.’nin de olaya dahil olmasıyla kavga yeniden büyüdü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan iki ayrı kavgada hafif yaralanan Aydın E. ile Zülküf Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneden darp raporu alan Esma Ç.’nin de polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Öte yandan Esma Ç.’nin ailesiyle birlikte evden çıktığı sırada darbedildiği anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.