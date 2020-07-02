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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sen misin çocuğumuzu tacizden kurtaran!

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Sen misin çocuğumuzu tacizden kurtaran!
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Öğrencisine bir yakını tarafından yapılan cinsel istismarı fark eden öğretmen sayesinde, istismarcı da tutuklandı. Ancak aile “Adımızı lekeledin” diye öğretmeni tehdit etti.

Meclis'e yansıyan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) raporuna göre bir kadın öğretmen, kız öğrencisinin yakını tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendi. Öğrencinin, kimseye anlatamadığı olaydan en yakın gördüğü öğretmenine söz ettiği belirtildi. Rapor şöyle: “Öğretmenin hemen okul müdürüne ve yöneticilere durumu bildirmesiyle olay adliyeye aksetmiştir. Sonrasında söz konusu kişilerin tutuklandığı ve ceza aldıkları, ancak kızın yakınlarının ailenin lekelendiği gerekçesiyle öğretmeni tehdit etmesi üzerine öğretmenin kuruma başvuru yaptığı, başka yere tayin edilerek oradan ayrıldığı ifade edilmiştir.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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