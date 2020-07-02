Sen misin çocuğumuzu tacizden kurtaran!

Meclis'e yansıyan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) raporuna göre bir kadın öğretmen, kız öğrencisinin yakını tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendi. Öğrencinin, kimseye anlatamadığı olaydan en yakın gördüğü öğretmenine söz ettiği belirtildi. Rapor şöyle: “Öğretmenin hemen okul müdürüne ve yöneticilere durumu bildirmesiyle olay adliyeye aksetmiştir. Sonrasında söz konusu kişilerin tutuklandığı ve ceza aldıkları, ancak kızın yakınlarının ailenin lekelendiği gerekçesiyle öğretmeni tehdit etmesi üzerine öğretmenin kuruma başvuru yaptığı, başka yere tayin edilerek oradan ayrıldığı ifade edilmiştir.”