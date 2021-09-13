Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü? Cinayetin kilit ismi Emel Cengiz konuştu... Emel Cengiz kimdir?

Hatay – Antakya'ya bağlı Alaattin Mahallesi 8 Ekim 2020'de vahşi bir cinayetle sarsıldı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkence gördükten sonra hayatını kaybetti. Hem babası hem de amcasını kaybeden Ganime Çırçır, evdeki bakıcı Emel Cengiz'den şüpheleniyor.

Eski eşi konuştu

Emel Cengiz‘in ayrı yaşadığı eski eşi Mehmet Ali Cengiz ile 14 yıl kadar evli kaldığı biliniyor. Eski Eş Mehmet Ali Cengiz “Emel Cengiz ile bir türlü boşanamadık. Ben 11 aylığına yurt dışına gitmiştim. Geldiğimde doğum yaptı. Çocuğun benden olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benden olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye gittiğimde “asla çocuğu olmaz” raporu alınca durum ortaya çıktı. Zaten onunla hiç geçinemiyorduk. Boşanmak istediğimi söyleyince her severinde kabul edip mahkeme gününde boşanmayacağını söylüyordu. Bana çok çektirdi. Onunla ayrılmamızın sebebi beni aldatması idi. Ayrıca yıllardır benden olduğunu düşündüğüm çocukların babasının başkasına ait olduğunu da söyledi. Emel Cengiz çok tehlikeli kadındır. Ondan her şey beklerim” diye konuştu.

Ailenin bakıcısı iddialara ne yanıt verdi?

"Ben ne kendisini ne de malını istiyorum. Çocuklar tabi ki Mehmet Ali Beyden" sözleriyle iddiaları yalanladı. 11 yıl boyunca aileye bakıcılık yapan Emel Cengiz, Hüseyin Şen ile ilişki içinde olduklarını ve evlilik teklifi aldığını iddia etti. İlişki iddiası ardından Ganime Çırçır, ateş püskürdü.

Cinayetin sebebi hırsızlık mı?

Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.



Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.

Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.

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