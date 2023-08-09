Sen bizim ‘altın’ımızsın

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Umut Ünlü, 2000 yılında Van’da inşaat işçisi Turan ve ev kadını Şahiste Ünlü’nün ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğunda elleri ve ayakları karnına yapışıktı. Çocukluğu ameliyatlarla geçti. Bacakları ampute edildi, elleri ayrıldı. Özel durumu nedeniyle sıkıntılı bir çocukluk geçiren Umut, tam her şeyden vazgeçmişti ki 3 yıl önce yüzme sporuyla tanıştı. Yüzme, Umut’un hayata yeniden sarılmasını sağladı. Bu arada bir vakıf üniversitesinin işletme yönetimi bölümünü tam burslu olarak tamamladı. Yüzme antrenmanlarına akülü sandalyesiyle her gün 4 saat süren toplu taşıma yolculuğuyla gidip gelen Umut, Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda iki farklı kategoride hem dünya 4’üncüsü hem de dünya 6’ncısı olarak pek çok rakibini geride bıraktı. Umut’u hayalindeki altın madalyadan eden ise uçakta kaptığı COVID-19 oldu. Hürriyet’e konuşan Umut, şunları söyledi:

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UÇAKTA VİRÜS KAPTI

“Temmuz ayının 28’inde Manchester’a Para Yüzme Dünya Şampiyonası için geldik. İlk yarışma 3 Ağustos’taydı. İngiltere’ye geldikten 2 gün sonra antrenörüm Duran Arslan’da COVID-19 belirtileri başladı. Yapılan test sonucu ikimizde de pozitif çıktı. Uçakta Duran Hoca’nın yanında oturan bir kadın hasta gibiydi. Sanıyorum kadından antrenörüme, ondan da bana bulaştı. Yarışmalar öncesi çok yoğun bir tedavi programına alındık. Duran Hoca 4-5 gün, ben de 3 gün odadan çıkamadık. Zorunlu karantina süreci yoktu ama biz iyi hissetmediğimiz için hep oteldeydik. Bu nedenle yarışmalar öncesi antrenman da yapamadım. Son antrenmanımı 4 gün önce yapmıştım.”

NEFES DARLIĞI YAŞADI

“Yarışmalar başladığında ateşim vardı, rahat nefes alamıyordum, öksürüyordum, halsizlik çok fazlaydı. 200 metre serbest kategoride finale 150 metre kalana kadar yarışmayı 2’nci götürüyordum. Sonra hastalık nedeniyle nefes darlığı yaşadım ve yavaşladım. 16 salise farkla bronz madalyayı kaçırdım. 50 metre sırtüstünde de 6’ncılıktan daha iyi bir derece bekliyordum. COVID’e yakalanmasam çok daha başka olabilirdi. Ailem de ben de çok ağladık. 2024 Ağustos ayında Paris’te Paralimpik Olimpiyatları var. Pes etmeyeceğim madalyaları tek tek alacağım.”