‘Sen benim çocuğumu nasıl döversin’ dedi! Kayınpederini vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Yıldızalan Köyü’ndeki 2 katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt Ok (70), önceki gün 18.00 sıralarında, iddiaya göre bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. 2 çocuk annesi Fati Ok’un (39) yanına giden çocuk, dedesini şikâyet etti. Fati Ok ise bunun üzerine kayınpederine tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma büyürken, Fati Ok evdeki av tüfeğini alıp, kayınpederi Mevlüt Ok’u vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt Ok’un hayatını kaybettiği belirlenirken, Fati Ok ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Fati Ok’un ifadesinde, korkutmak için av tüfeğini doğrulttuğunu, olaydan pişman olduğunu söyledi. Fati Ok adliyeye sevk edildi.



‘PERİŞAN HALDEYİM’



Babasını kaybeden, eşi de gözaltına alınan Bayram Ok, “4 çocuk var. Şu an perişanım. Şok oldum. Eşim böyle biri değildi” dedi.

