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'Sen bana niye baktın' deyip komşusuna saldırdı

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#Ankara#Kavga#Komşu
Sen bana niye baktın deyip komşusuna saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 17:54

Ankara'da görüntüleri sosyal medyada yer alan iki komşu kadının kavgasına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

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Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan kavganın ardından her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu.

Sen bana niye baktın deyip komşusuna saldırdı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" denildi. 

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Sen bana niye baktın deyip komşusuna saldırdı


 

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#Ankara#Kavga#Komşu

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