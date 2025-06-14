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Semt pazarında kavga! Kasaların havada uçtuğu anlar kaydedildi

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#Şanlıurfa#Semt Pazarı Kavgası#Cep Telefonu Kaydı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 17:21

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında kadınların da bulunduğu pazar yerinde alışveriş meselesi nedeniyle çıkan kavgada, meyve-sebze kasaları havada uçuştu. 5 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasında arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. 

SEBZE KASALARI HAVADA UÇTU

Kadınların da karıştığı kavgada taraflar birbirine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler sebze ve meyve kasalarını birbirlerine fırlattı.

Semt pazarında kavga Kasaların havada uçtuğu anlar kaydedildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olay kontrol altına alındı.

Kavgada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde müdahale edilirken, çevredeki vatandaşların da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Semt Pazarı Kavgası#Cep Telefonu Kaydı

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