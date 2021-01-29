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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Semt pazarında kadının telefonunu çaldı!

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Semt pazarında kadının telefonunu çaldı!
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Adana'da semt pazarında alışveriş yapan Şule Burhan’ın (46) çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen Deniz Ş. (22) isimli kadın yakalandı.

Olay, 25 Ocak günü saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Semt pazarına alışverişe giden Şule Burhan’ın arkasından yaklaşan kişi, kadının çantasındaki cep telefonunu alarak kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden Şule Burhan, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Deniz Ş. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Deniz Ş., çaldığı cep telefonunu pazardaki bir tezgaha gizlediğini söyledi. Polis, cep telefonunu bulup, sahibine teslim etti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Deniz Ş.’nin, ifadesinde, Mersin’in Tarsus ilçesinden pazar alışverişi yapmaya geldiğini, Şule Burhan’ın telefonunu, yanında bulunan, tanımadığı bir kadının çaldığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ş., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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