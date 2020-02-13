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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'da 50 gram metamfetaminle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan O.G.'yi yakalamak için operasyon yaptı. Kestel semt pazarında gerçekleştirilen operasyonla O.G. yakalanırken, üstünde 50 gram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan O.G.'nin karakoldaki sorgusu devam ediyor.

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