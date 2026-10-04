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Şemsiyeli soyguncu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Kumar
Şemsiyeli soyguncu
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 07:00

İstanbul Bayrampaşa’da şemsiyeyi silah gibi göstererek kuyumcudan 20 sahte bilezik çalan şüpheli, bir börekçide yakalandı.

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İstanbul Bayrampaşa’da önceki gün saat 15.25 sıralarında, siyah kapüşonlu giysiyle yüzünü saklamaya çalışarak Kadir Kuyumculuk isimli kuyumcuya elinde poşetle giren Necmettin T. (30), poşetteki şemsiyeyi silah gibi göstererek içerideki tezgâhtar Emir Gülcemal’ı (20) tehdit etti.

Şemsiyeli soyguncu

Vitrindeki sahte 20 adet bileziği veren Gülcemal, hırsızın kaçması üzerine polise ihbarda bulundu. Kısa sürede kimliği tespit edilen Necmettin T. ilçedeki bir börekçide yakalandı. Son bir hafta içinde kayınvalidesinin altınlarını ve sokakta yürüyen bir vatandaşın el çantasını da çaldığı belirlenen Necmettin T. ilk ifadesinde, sanal bahis kumarı oynayıp yüklü miktarda borçlandığını ve kumar borçlarını kapatmak için altınları çaldığını söyledi. Necmettin T., adliyeye sevk edildi. 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Kumar

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