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Semra'nın kahreden ölümü! Soba yakarken üzerine sıçrayan jel elbisesini tutuşturdu

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#Zonguldak#Ereğli#Soba
Semranın kahreden ölümü Soba yakarken üzerine sıçrayan jel elbisesini tutuşturdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 17:45

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sobayı yakmak için kullandığı jelin üzerine sıçrayıp, elbiselerini tutuşturması sonucu yaralanan Semra Ergenekon Tikici (30), tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, 6 Mart günü ilçeye bağlı Hasbeyler köyünde meydana geldi. Semra Ergenekon Tikici, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinde sobayı yakmak için kullandığı jelin üzerine sıçrayıp elbiselerini tutuşturması sonucu yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine Tikici, adrese sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semra Ergenekon Tikici, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti, bu sabah yaşamını yitirdi.

Semra Ergenekon Tikici, Hasbeyler köyünde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

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#Zonguldak#Ereğli#Soba

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