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Gündem
Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Semra Çetin'i vahşice katletmişti... Yakalandı! Şaşkına çeviren ifade...

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Mersin'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin (50), yakalandı. Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin (50), yakalandı. Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım" dedi.

Semra Çetini vahşice katletmişti... Yakalandı Şaşkına çeviren ifade...

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybetti. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin cesediyle karşılaştı.

Semra Çetini vahşice katletmişti... Yakalandı Şaşkına çeviren ifade...

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

 

Semra Çetini vahşice katletmişti... Yakalandı Şaşkına çeviren ifade...

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ahmet Çetin, yaya olarak Silifke istikametine giderken Susanoğlu mevkisinde polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım” dediği belirtildi.

Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

Semra Çetin vahşice katledildi Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular
Semra Çetin vahşice katledildi! Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular

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