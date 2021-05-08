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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Semra Çetin'i vahşice katletmişti... Yakalandı!

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Semra Çetin'i vahşice katletmişti... Yakalandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Çetin'i (48) banyoda bıçaklanmış buldu.

Semra Çetini vahşice katletmişti... Yakalandı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.

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Semra Çetin vahşice katledildi! Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular

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