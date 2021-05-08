Semra Çetin'i vahşice katletmişti... Yakalandı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Çetin'i (48) banyoda bıçaklanmış buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAKALANDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara