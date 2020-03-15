Semptom nedir? Semptom ne demek ve ne anlama gelir?

Semptom nedir, semptom ne demek gibi sorular, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili gelişmeler kapsamında yer alan haberlerde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bir hastalık veya alışılmışın dışında bir durum nedeniyle vücut işlevlerinin veya hislerin normalden ayrılış hali olan semptom, subjektif bir kavramdır. İşte semptomla ilgili ayrıntılar.

SEMPTOM NEDİR?

Belirti veya semptom; hasta tarafından fark edilen bir durumdur. Semptomlar, hastanın anlattığı şikayetlerdir. Semptomlar ve bulgular genelde karakteristik değillerdir ancak bunların çeşitli kombinasyonları belirli tanıları düşündürür, Tanı aralığını daraltmakta yardımcı olur.

Yapısal ya da genel belirtiler hastalığın sistemik etkileri ile ilişkilidir (örneğin: ateş, keyifsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı). Bu belirtiler tüm vücutta, belirli bir organda veya bölgede ortaya çıkabilir.