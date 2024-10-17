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Semira’dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Çayırova#Cinayet
Semira’dan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

Kocaeli Çayırova’daki evde 13 Ekim’de gece saatlerinde çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş (45), eşi Semira Ateş’i (39) yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu.

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Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

2 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. ‘Kavga’ ve ‘gürültüye neden olma’ suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş’in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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#Kocaeli#Çayırova#Cinayet

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