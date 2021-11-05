Seminerler online mı olacak? Bakan Özer'den açıklama

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Seminerler online mı olacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Bu ifadeye göre öğretmenlerin seminer sürecine online katılım sağlayacağı söylenebilir.