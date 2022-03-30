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Seminerler online mı? Ara tatil seminerleri için önemli açıklama

#Seminerler Online Mı Olacak#Semineler Online Mı Yapılacak
Seminerler online mı Ara tatil seminerleri için önemli açıklama

Seminerler online mı sorusu, ara tatilde öğretmenler için kritik bir öneme sahip olacak. Normal şartlar altında seminerlere fiziki olarak katılım sağlayan öğretmenler, Nisan ara tatilinde seminerlere online olarak katılma hakkına sahip olacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. İşte, semineler hakkında bazı detaylar

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Seminerler online mı sorusu Bakan Özer tarafından yanıtlandı. Bu yıl 11-15 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek olan 1 haftalık ara tatil kapsamında öğrenciler dinlenme şansına sahip olacak. Öğretmenler ise meslek içi eğitim seminerlerine katılım gösterecek. 

SEMİNERLER ONLİNE MI OLACAK?

29 Mart tarihinde bir televizyon programına katılım gösteren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler” dedi.

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#Seminerler Online Mı Olacak#Semineler Online Mı Yapılacak

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