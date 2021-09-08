Semih Terzi’nin oğluna da gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi’nin de olduğu öğrenildi. Faruk Terzi’nin firari olduğu ve yurtdışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ’nün ‘mahrem’ yapılanması içinde ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2011 yılı hâkim-savcı sınavı sorularını alan 25 FETÖ üyesi ihraç hâkim-savcı hakkında da 18 ilde gözaltı kararı verildi.

‘ZAYIF NOTLA GEÇİYORDU’

GÖZALTI kararı verilen askeri okul öğrencisi Faruk Terzi hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı: “Semih Terzi’nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi’nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen geçiriliyordu. Ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu, ceza almıyordu. Okul idaresi tarafından da korunuyordu.”

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