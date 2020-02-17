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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

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Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç ile Tekeli köyü yakınlarında öğrencileri almaya giden okul servisleri mahsur kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Şemdinli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, Haruna Geçidi mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat karda mahsur kalan vatandaşları, karla mücadele ekipleri kurtardı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE DÖNDÜ

Şemdinli ilçesi'ne bağlı Tekeli köyü yolunda öğrencileri taşıyan okul servisleri de karlı yolda mahsur kaldı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen okul servislerinin şoförleri kendi imkanları ile araçlarını mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yol kapalı olduğu için okul servis şoförleri öğrencileri evlerine geri götürdü.

Şemdinlide yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

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