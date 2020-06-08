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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi

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Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesinin Tütünlü Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, teröristlere ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı ile 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve 1 uyku tulumu ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, operasyon sürüyor.

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