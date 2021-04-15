MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriŞemdinli'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
GeriGündem Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'EREN-9/Yaylapınar-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Operasyonu' kapsamında Şemdinli İlçesi Yaylapınar Köyü Eskiyaylapınar Mevkii kırsal alanına operasyon düzenledi. Arazide arama yapan ekipler teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramalarda 6 adet 105 litrelik jelikan bidon içerisinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 9 savunma tipi el bombası, 9 el bombası fünyesi ve mandalı, 185 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 138 Bixi mühimmatı, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 parça halinde toplam 100 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen elektrik kablosu, 50'şer kilo bulgur, tuz, makarna ve şeker, 15 kilo salça, 20 litre yağ, 2 çift ayakkabı, çeşitli mutfak eşyaları, 30 tıbbi ilaç, 10 şırınga, 3 kilo çikolata, 2 çakmak gazı ile terör örgütüne ait bez parçası ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi