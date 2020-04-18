Şemdinli'de bir apartman karantinaya alındı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bir apartman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Ali Hariri Caddesi 26. Sokak'taki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakalar sebebiyle Beşevler Mahallesi Sokak no: 26/5 ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.
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