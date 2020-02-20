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Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Şemdinli - Yüksekova yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

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Şemdinli - Yüksekova yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Şemdinli -  Yüksekova yolu çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Yüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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