Şemdinli - Yüksekova yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Yüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.