Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:30,
Şemdinli - Yüksekova yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Şemdinli - Yüksekova yolu çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Yüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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