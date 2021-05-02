Sembolik kutlama

İstanbul polisi 1 Mayıs’ta Taksim ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstanbul Valiliği geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de sadece Kazancı Yokuşu ve Atatürk Anıtı’na çelenk koymak isteyen sendikalara izin verdi..

SALGIN VAR, KALABALIĞA İZİN YOK

Ancak bu yıl katılımcı sayısı pandemi nedeniyle iyice azalmıştı. Taksim’e ilk gelenler HAK-İŞ üyeleri oldu. 1977 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs’ta ölenlerin anısına Kazancı Yokuşu ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, polis ekipleri ve basın mensuplarına da karanfil dağıttı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da Kazancı Yokuşu ve Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına teşekkür etti, 42 yıl önce ölen işçileri andı.

İŞÇİLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Sendikalar Taksim’e gelirken, işçilerin sloganları da duyuldu. Meydanın hemen yanı başındaki Taksim Camisi’ndeki işçiler ise çalışmayı sürdürüyordu. İnşaattaki bazı işçiler el sallayarak Taksim Meydanı’ndaki işçileri selamladı. Taksim Meydanı’na son gelen sendika ise DİSK, KESK ve Türk Tabipler Birliği üyeleri oldu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu barikatlar işten çıkarmalarda yaşanan haksızları, üç milyona yakın işçinin günde 50 lirayla yaşamaya mahkum edilmesini, milli gelirin pandemi sürecinde sadece yüzde birinin dağıtılmasını anlatıyor” dedi. Sendikaların ziyaretlerinin ardından anıtın etrafı kapatıldı.

İSTANBUL’DA 244 GÖZALTI

Polis ekipleri Mecidiyeköy ve Beşiktaş’tan Taksim’e izinsiz yürümek isteyen küçük gruplara müdahale ederek gözaltına aldı. Bu sırada bazı göstericilere sert müdahale de oldu. Toplam 244 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fotoğraf: Levent KULU

YASTIK GERİLİMİ

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma sırasında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyelerinden biri üzerinde ‘128 fatura’ yazan bir yastığı havaya kaldırdı. Polis ekipleri ise yastığı almaya çalışırken gerginlik yaşandı. Yastık arbede sırasında parçalandı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bizim yastıklarımızın içinde faturalar var. Madem yastığı aldınız faturaları da ödeyin” dedi.

POLİS KUŞ UÇURTMADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Talimhane, Tarlabaşı, Gezi Parkı etrafı, Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi. Taksim Meydanı’nda ise kuş uçurtulmadı. Atlı polisler meydanda devriye attı.

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