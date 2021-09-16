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‘Semazen’ tartışması

#Ziya Azazi#Semazen#İzmir Büyükşehir Belediyesi
‘Semazen’ tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi’nin gala gecesinde Ziya Azazi’nin semazen temasıyla yaptığı dans gösterisi sosyal medyada “Üstü çıplak semazen olur mu” tartışmasına yol açtı.

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli belediyeyi “9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de Mevlevi kültürünü kurban etmiştir” diye eleştirdi.

BELEDİYE: DANS GÖSTERİSİ

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında ise Ziya Azazi’nin, sema değil çağdaş bir dans gösterisi sunduğu belirtilirken “Kültür Bakanlığı nezdinde ülkemizi defalarca yurtdışında temsil eden sanatçının eserlerinin dini değerlere saygısızlık olarak değerlendirilmesi söz konusu olamayacağı gibi kurumumuzun da böyle bir girişime asla müsaade etmeyeceği bilinmelidir” denildi.

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#Ziya Azazi#Semazen#İzmir Büyükşehir Belediyesi