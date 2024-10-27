Semanur tehdit ediliyormuş

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BİNİCİLİK eğitmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim akşamı Ankara Çankaya’daki Konutkent Mahallesi’nde arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.’nün (31) bulunduğu gökdelendeki eve gitti. Semanur, iddiaya göre bir süre sonra 43’üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi Ferhat D. ile Ezgi Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D. ifadesinde, Semanur Arslan’ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu da incelemeye alındı. Semanur Arslan’ın, cep telefonu incelemesine ilişkin raporun yanı sıra otopsi raporu ve toksikoloji raporunda da ölümüyle ilgili deliller elde edilmesi bekleniyor.

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TEHDİT EDİLMİŞ

Ailenin avukatı Can Lafçı ise Semanur’un intihar etme olasılığının çok düşük olduğunu iddia ederek, “Ölümünden bir süre önce kardeşine takip edildiğini, korktuğunu ve tehdit edildiğini söyleyerek bazı insanların ismini veriyor. Şu anda soruşturma gizli olduğu için o insanların ismini açıklayamıyoruz ama savcılık tarafından takip ediliyor. Hatta dışarıda dolaşırken kapüşonunu takıyor tanınmamak için. Bu şekilde takip edilme korkusu olan bir kadının intihar etmiş olması çok düşük olasılık” dedi.

Avukat Lafçı, Semanur’un telefonunun henüz çözülemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ölümünden önce taksi araması yapıyor. Emniyet tarafından telefonu çözüldüğünde muhtemelen bu görüşmeleri de ortaya çıkacak. Böyle bir durum tespit edilirse, intihar edecek kişinin taksi çağırmayacağı malumunuz. Mesleki tecrübelerimden yola çıkarak Semanur’un cinayete kurban gittiği sonucuna varıyorum.”