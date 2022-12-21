Sema Ã¶ÄŸretmenin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu Ä°fadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Yol Ã§ok karanlÄ±ktÄ±

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Kaza, 16 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼Â saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda, MuÄŸla- AntalyaÂ yolu Ã–rnekkÃ¶y kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Åžehit Ã–ÄŸretmen Sezgin KeÃ§eci Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Ã¶ÄŸretmen Sema GÃ¼ler, MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne ait, Nurcan BallÄ± (41) yÃ¶netimindeki 48 EB 010 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼nden indi. Bu sÄ±rada ÅŸofÃ¶rÃ¼nÂ hareket ettirmesiyle GÃ¼ler, otobÃ¼sÃ¼n altÄ±nda kaldÄ±. Ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan GÃ¼ler, hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼ler'in cenazesi, Antalya'da topraÄŸa verildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸofÃ¶r Nurcan BallÄ± da tutuklandÄ±.



'HER GÃœN HALK OTOBÃœSÃœYLE GÄ°DÄ°P GELÄ°RDÄ°'



SavcÄ±lÄ±ktaki ifadesi ortaya Ã§Ä±kanÂ Nurcan BallÄ±'nÄ±n, 4 yÄ±ldÄ±r MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde aÄŸÄ±r vasÄ±ta ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ula'dan Sema GÃ¼ler'i yolcu olarak duraktan aldÄ±m. DolmuÅŸtaki yolcularÄ± tek tek inecekleri yerde bÄ±raktÄ±m. En son 2 yolcum kaldÄ±. Birisi vefat eden kiÅŸiydi, diÄŸer yolcu Ã‡Ã¶rÃ¼ÅŸ Mahallesi'nde indi. Sema GÃ¼ler dolmuÅŸta tek kaldÄ±. Tek kalÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunun arkasÄ±na geldi ve sohbet etmeye baÅŸladÄ±k. KÃ¶yceÄŸiz'de kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ula'da hastane olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda konuÅŸtuk. Her gÃ¼n halk otobÃ¼sÃ¼yle gidip gelirdi, aynÄ± gÃ¼zergahÄ± kullanÄ±rdÄ±. Sima olarak tanÄ±rdÄ±m hatta 'BurasÄ± Ã§ok karanlÄ±k neden KÄ±zÄ±lyaka'da inmiyorsunuz?' diye sordum. Orada otobÃ¼sÃ¼n Ã§ok kalabalÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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GÃ¼ler'in Ã‡Ã¶rÃ¼ÅŸ Mahallesi AntalyaÂ yolu kavÅŸaÄŸÄ±nda inmek istediÄŸini belirten BallÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"KÃ¶yceÄŸiz'e gidecekti. Bu sÄ±rada kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±yordu. 'Ä°yi akÅŸamlar' dileyince teÅŸekkÃ¼r ettim, otobÃ¼sten indikten sonra kapÄ±yÄ± kapattÄ±m. YeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yandÄ±. Ambulans gelir diye soluma baktÄ±m, yol temizdi. BulunduÄŸum kavÅŸak, Ä±ÅŸÄ±ksÄ±z ve Ã§ok karanlÄ±ktÄ±. AracÄ±m ile hareket ettim. KavÅŸaÄŸa yaklaÅŸacaÄŸÄ±m sÄ±rada aracÄ±n arka saÄŸ tarafÄ±nda bir ÅŸeyin Ã¼zerinden geÃ§tiÄŸimi hissettim. DÃ¶ner kavÅŸakta durdum. KÃ¶yceÄŸiz istikameti Ã¼zerindeki kavÅŸakta duran bir aracÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sayesinde yerde, motosiklet kaskÄ± gibi bir ÅŸey gÃ¶rdÃ¼m. Bir Ã§ocuk bana 'Abla sen mi Ã§arptÄ±n?' diye sordu. Arkada ne olduÄŸunu sordum. Bu sÄ±rada birkaÃ§ kez yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yandÄ±. Åžefimi arayarak bir ÅŸeye Ã§arptÄ±ÄŸÄ±mÄ±, neye Ã§arptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmediÄŸimi ve yardÄ±m etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledim. AracÄ± kavÅŸaktan alarak mÃ¼sait bir yere Ã§ektim. Ã‡ocuk arkaya bakmaya gitti. Bu sÄ±rada araÃ§lar durdu, kalabalÄ±k olmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evredekiler bir kadÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledi. SonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimi kaybettim. KazanÄ±n nasÄ±l olduÄŸunun bilincinde deÄŸilim. Yol Ã§ok karanlÄ±ktÄ±, anlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorum ve Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Meydana gelen olayda herhangi bir kastÄ±m yoktur."Â