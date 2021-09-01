Selzedelere geçmiş olsun ziyareti

Emine Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu'na yaptı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, afetzedelerle sohbet etti. Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Erdoğan, “Gerçekten büyük bir felaket. Öncesinde televizyonlarda da izlemiştik. Çok üzüldük, onlarla birlikte gerçekten çok ağladık. Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef” diye konuştu.

DEVLET YARALARI SARDI

Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler.”

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde afetzede çocuklara okul çantası, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Emine Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

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