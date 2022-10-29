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Selvi: Türkiye'de zihniyet devrimi gerçekleşiyor

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#Togg#Gemlik Fabrikası#Abdulkadir Selvi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 23:12

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Togg’un C-SUV modeli olan ilk aracı bantta indirilirken açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un ilk ön satışının Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konuk olduğu CNN Türk Masası programında Togg'a ilişkin yorum ve eleştirilere "Maalesef, bizde bir zihniyet var. Biz bunu yapamayız zihniyeti. Yani Türkiye'de bu tür şeyleri yapmak, bir zihniyete karşı mücadele gerektiriyor." diye yanıt verdi.

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Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk ekranlarında yayınlanan CNN Türk Masası programında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olma özelliğini taşıyan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Gemlik'teki fabrikasında banttan indirilen Togg'un üretim süreci ve geleceği konuşuldu.

Programın konuklarından Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Togg ne kadar yerli?' ve Togg'un üretim sürecine ilişkin yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. 

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Selvi, "Maalesef, bizde bir zihniyet var. Biz bunu yapamayız zihniyeti. Bu zihniyet boğaz köprüsüne karşı çıkmış. Bu zihniyet Özal'ın yaptığı ikinci köprüye de Erdoğan'ın yaptığı üçüncü köprüye de karşı çıkan bir zihniyet. Yani Türkiye'de bu tür şeyleri yapmak, bir zihniyete karşı mücadele gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

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"Bugün bu soruyu sormak cehaletin dibine vurmak demektir. Bu soruyu sormak geçmişte devrim otomobiline yapılan linçin başka bir şekli demektir. Çünkü otomobil endüstrisinin geldiği noktada bu işi bilenler, çok komik ve gülünç olarak karşılıyorlar." diyen Selvi, "Şu an kullandığımız cep telefonlarının arkasında ne yazar? Bu Kaliforniya'da Apple tarafından dizayn edildi ama Çin'de üretiliyor. Ama bu bir Çin markası değil. Türkiye otomotiv ihracatında önemli ülkelerinden biri olmaya aday. Biz ilk yerli ve milli otomobilimizi yeni yaptık. Peki nasıl oluyor da otomotiv ihracatında? Çünkü biz, reklam olsun diye söylemiyorum sadece konuyu anlatmak için söylüyorum. Ford'un, Fiat'ın, Toyota'nın, Hyundai'nin Renault'un bir takım şeyleri Türkiye'de üretiliyor. Parçaları Türkiye'de üretiliyor, parçaları burada üretiliyor. Ama bu Fiat'ın İtalyan markası olmasına Renault'un Fransız markası olmasına engel değil. Çünkü bu şirketlerin merkezleri orada ve vergilerini orada veriyorlar. Maalesef, bizde bir zihniyet var. Biz bunu yapamayız zihniyeti. Geçmişte 'Keban Barajı bataklık olacak.' demiş. Bu zihniyet, 'Seyhan Barajı'nı fareler delecek, Adana sular altında kalacak.' demiş. Bu zihniyet boğaz köprüsüne karşı çıkmış. Bu zihniyet Özal'ın yaptığı ikinci köprüye de Erdoğan'ın yaptığı üçüncü köprüye de karşı çıkan bir zihniyet. Bu zihniyet, üçüncü havalimanına karşı çıktı. Böyle bir zihniyet var. Tabii bu zihniyet, bugün de Cumhurbaşkanı ifade etti. Dedi ki, "Biz bunu yaparken, 'Devrim otomobilinin akıbetine uğrar.' dediler. 'Başaramazsınız.' dediler. 'Hani bunun fabrikası?' dediler. Yani Türkiye'de bu tür şeyleri yapmak, bir zihniyete karşı mücadeleye gerektiriyor. Ama ben yine de bardağa dolu tarafından bakmak istiyorum. Buna rağmen biz bunu başardık. Yani bir zihniyet devrimi yaptık. Yani bir zihniyet devrimi Türkiye'de gerçekleşiyor." diye konuştu. 

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#Togg#Gemlik Fabrikası#Abdulkadir Selvi

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