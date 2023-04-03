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Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: Kemal Bey ve ben

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#Selvi Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#Twitter
Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: Kemal Bey ve ben
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı açarak sosyal medya kullanan ünlüler arasına katıldı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, ilk tweet’inde, “Kemal Bey ve ben.. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla, miting meydanında eşiyle yaptığı selfinin fotoğrafını paylaştı.

FIRST LADY UNVANI PEŞİNDE DEĞİLİM

Profiline, “Çocukların Selvi Annesi” notunu düşen Selvi Kılıçdaroğlu, beslenme çantası fotoğrafını etiketlediği ikinci mesajında da “Türkiye’de çocuklarımızın yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” dedi. 

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#Selvi Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#Twitter

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