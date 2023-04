Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: Kemal Bey ve ben

Haberin Devamı

Selvi Kılıçdaroğlu, ilk tweet’inde, “Kemal Bey ve ben.. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla, miting meydanında eşiyle yaptığı selfinin fotoğrafını paylaştı.

FIRST LADY UNVANI PEŞİNDE DEĞİLİM

Profiline, “Çocukların Selvi Annesi” notunu düşen Selvi Kılıçdaroğlu, beslenme çantası fotoğrafını etiketlediği ikinci mesajında da “Türkiye’de çocuklarımızın yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” dedi.