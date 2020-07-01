MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSelvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü
GeriGündem Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü
Abone Olgoogle-news

Selvi Kılıçdaroğlu’nun Esra Albayrak’la görüştüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ı telefonla arayarak yeni doğan evlatları dolayısıyla tebrik etti. Kılıçdaroğlu, görüşmede, Albayrak ailesine yönelik hakaret ve saldırılardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Esra Albayrak ise 17-25 Aralık 2013’ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik sistematik şekilde sürdürülen iftira ve yalan kampanyasından, bu kampanyaya muhalefette yer alan siyasi figürlerin verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Esra Albayrak, görüşmede, ayrıca bünyesinde yer aldığı kimi sivil toplum kuruluşlarının başlattığı temiz sosyal medya kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede, Selvi Kılıçdaroğlu’nun da siyasi görüş ayırt etmeksizin, siyasetçilerin ailelerine yapılan canavarca saldırıları kabul etmediğini ve üzüldüğünü ifade ettiği öğrenildi.

Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı İstanbulda 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı! İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakların peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakların peşini bırakmayacağız


.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle