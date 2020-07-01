Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ı telefonla arayarak yeni doğan evlatları dolayısıyla tebrik etti. Kılıçdaroğlu, görüşmede, Albayrak ailesine yönelik hakaret ve saldırılardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Esra Albayrak ise 17-25 Aralık 2013’ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik sistematik şekilde sürdürülen iftira ve yalan kampanyasından, bu kampanyaya muhalefette yer alan siyasi figürlerin verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Esra Albayrak, görüşmede, ayrıca bünyesinde yer aldığı kimi sivil toplum kuruluşlarının başlattığı temiz sosyal medya kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede, Selvi Kılıçdaroğlu’nun da siyasi görüş ayırt etmeksizin, siyasetçilerin ailelerine yapılan canavarca saldırıları kabul etmediğini ve üzüldüğünü ifade ettiği öğrenildi.



.