Selver hemşireyi eşi katletti

Haberin Devamı

Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Selver Bulut (48) ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında dün 04.30 sıralarında, Sekibağ Mahallesi’ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut’un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut’un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Kapı camını kırarak eve giren polis, Mustafa Bulut’u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut’u ise yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, Selver Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut’un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut’un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenildi.