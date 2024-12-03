×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Selma’yı durakta katletti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Adli Tıp Kurumu
Selma’yı durakta katletti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Yücel Kömlek, birlikte yaşadığı Selma Tarcan’ı durakta otobüs beklediği sırada tabancayla kurşun yağdırarak katletti.

Haberin Devamı

Bursa Osmangazi’de, bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tercan (46) dün sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için durakta otobüs beklemeye başladı. O sırada daha önce birlikte yaşadığı Yücel Kömlek (51), Tercan’a yaklaşarak yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti. Tercan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla yere yığılırken, Kömlek aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tercan ile Kömlek’in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Yücel Kömlek’in, çalıştığı gemiyle yaklaşık 6 ay süren yolculuğundan önceki gün döndükten sonra araç kiralayıp aşırı derecede alkol aldıktan sonra Selma Tarcan’ı öldürdüğü iddia edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!