Selma’yı durakta katletti

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Bursa Osmangazi’de, bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tercan (46) dün sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için durakta otobüs beklemeye başladı. O sırada daha önce birlikte yaşadığı Yücel Kömlek (51), Tercan’a yaklaşarak yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti. Tercan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla yere yığılırken, Kömlek aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tercan ile Kömlek’in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Yücel Kömlek’in, çalıştığı gemiyle yaklaşık 6 ay süren yolculuğundan önceki gün döndükten sonra araç kiralayıp aşırı derecede alkol aldıktan sonra Selma Tarcan’ı öldürdüğü iddia edildi.