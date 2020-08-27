Selman İsminin Anlamı Nedir? Selman Ne Demek?

Kökeni Arapçaya dayanan Selman ismi uzun yıllardır Türkçede bulunan birleşik adlar arasında bulunuyor. Rengi mavi olan ve erkek çocukları için kullanılan Selman adı, son dönemlerde yeniden oldukça beğenilen bir noktaya ulaştı. Farklı anlamları üzerinden değerlendirilen Selman ismini, etkileyici ve hoş anlamları ile beraber değerlendirebilirsiniz.

Değişik anlamları ile beraber her anlamı üzerinden etki bırakan Selman ismi, geçmişten günümüze Türkiye'de yaygın kullanılan adlardan biridir.

- Barış içinde bulunma

- Huzur

- Erinç

Bu anlamları ile beraber sakin ve karakteristik bir yapıya sahip isim olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı şekilde böylesi güzel anlamları nedeniyle son dönemlerde pek çok ebeveyn çocukları için Selman ismini öne çıkarmış durumda.

Hem değişik isimlerle uyumlu biçimde hem de tek başına Selman adını kullanabilirsiniz. Arapçada sözcük anlamı üzerinden de bu ifadeleri eşliğinde değerlendirilen Selman, Türkçede yalnızca isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Şanlıurfa ilinin yardımcı bir bucağına bağlı yerleşim biriminin ismi olarak da Selman kullanılmaktadır.

Hangi anlama geldiği konusunda internetten çok sık araştırılan Selman adını, bu anlamları ile beraber minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Son zamanların en beğenilen ve anlamı ile güzel isimler içerisinde yer alıyor.