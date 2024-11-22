Selma Ateş’e saldırının azmettiricisi... Ev hapsinde iki cinayet

Haberin Devamı

Ankara’da 2 Ekim’de görülen Sinan Ateş duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç’a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç’ı 3 bin TL vererek azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi cezası almıştı. Bozkurt dün Etimesgut’taki evde boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Çiftin çocukları komşularına sığınırken Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti ve elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin’i, çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. Olayda hem Elif Bozkurt hem Hasan Şahin hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt’u yakalamak için çalışma başlattı. Dün gece Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü’nde bir otelde yakalandı. Bozkurt’un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi.