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Selma Ateş’e saldırının azmettiricisi... Ev hapsinde iki cinayet

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#Servet Bozkurt#Cinayet#Sinan Ateş
Selma Ateş’e saldırının azmettiricisi... Ev hapsinde iki cinayet
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti duruşmasında abla Selma Ateş Kazanç’a saldırıyı azmettirmekten elektronik kelepçe takılıp ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, eşi ve bir kişiyi öldürüp kaçtı.

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Ankara’da 2 Ekim’de görülen Sinan Ateş duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç’a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç’ı 3 bin TL vererek azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi cezası almıştı. Bozkurt dün Etimesgut’taki evde boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Çiftin çocukları komşularına sığınırken Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti ve elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin’i, çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. Olayda hem Elif Bozkurt hem Hasan Şahin hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt’u yakalamak için çalışma başlattı. Dün gece Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü’nde bir otelde yakalandı. Bozkurt’un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi. 

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#Servet Bozkurt#Cinayet#Sinan Ateş

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