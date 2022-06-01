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Selin’in öldüğü kazada kamyonetin sürücüsünden pişkin savunma

#İzmir#Kaza#Selin Kabakçı
Selin’in öldüğü kazada kamyonetin sürücüsünden pişkin savunma

İzmir’de geçen yıl 15 Ağustos günü 04.30 sıralarında, Eren Bodur (21) yönetimindeki çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkmıştı. Kamyonet, bir evin bahçe kapısına çarpıp takla atmıştı. Kamyonetteki Selin Kabakçı (19) yaşamını yitirmiş, sürücü ile birlikte 12 kişi de yaralanmıştı.

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Kazanın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve 0.67 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsü Bodur, tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edilmişti. 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Bodur hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından dava açılmıştı. Sanığın yargılanmasına İzmir 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmadaki savunmasında viraja biraz hızlı girmiş olabileceğini söyleyen
Bodur ifadesinde şunları söyledi:

‘BİRAZ DAHA YAVAŞ GİDEBİLİRDİM’

“Benim kamyonetin ön ve arka koltuğuna 3’er kişi, kasasına da 7 kişi bindi. Her şey çok ani bir şekilde gerçekleşti. Kazanın olduğu viraja geldik. Sanırım dönerken hızımı ayarlayamadım. Biraz daha yavaş gidebilirdim. Arabayı döndürdüm, arabanın sol arka tarafı köşedeki evin sürgülü kapısına çarptı. Çarptıktan sonra havalandı ve devrildi. Takla attık. Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ama hızlı değildim. Ancak viraja girerken hızımı sanırım tam ayarlayamadım, biraz daha viraja yavaş girebilirdim. Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden süre geçmişti. Alkolün etkisinde değildim, kendimdeydim.”

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerin devamına, dinlenmeyen mağdurların ve tanıkların dinlenmesine, kaza yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

 

 

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#İzmir#Kaza#Selin Kabakçı

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