Selin’in adı bu okulda yaşayacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum’da iş insanı Üzeyir ve Belma Şahin tarafından yaptırılan Selin Şahin Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Tekin, okulun yapımına katkı sağlayan aileye teşekkür ederek, eğitime verilen desteğin toplumsal sorumluluğun bir yansıması olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, Şahin çiftinin 2023 yılında 19 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitiren kızları Selin Şahin’in adını yaşatmak için örnek bir adım attığını belirterek “Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Ancak bazı olaylar, kayıplarımıza bir nebze teselli olabilir” dedi.

DERSLİK SAYISI İKİYE KATLANDI

Eğitimde fiziki altyapının önemine değinen Bakan Tekin, şöyle konuştu: “Gerçekten dört dörtlük donatım malzemeleriyle, teknolojik altyapısıyla, fiziki imkânlarıyla öne çıkan okullarımız var. Son 20 yılda daha önceki derslik sayımızın 2 katı kadar derslik yapıldı. Bu dersliklerde hayırseverlerimizin katkısı çok büyük. Sivil toplum örgütlerimiz, gerçek ve tüzel kişilikler hepsi bu süreçte taşın altına elini koydu, sorumluluk aldı, okullar, derslikler yaptılar. Bu sayede Türkiye uluslararası göstergelerin tamamında, gerek fiziki gerek teknolojik altyapı itibarıyla dünyaya örnek gösterilen ülkeler arasında.”

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