Selin vurduğu Libya’da Derne komutanıydı... Atatürk 111 yıl önce oradaydı

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İtalyanların 1911’de Trablusgarp’ı (Libya) işgali İstanbul’da büyük infial uyandırmıştı. Ancak Balkan meselelerine yoğunlaşan ordunun bölgeye müdahalesi neredeyse imkânsızdı.

Atatürk , Libya’ya “Mustafa Şerif Bey” adlı bir gazeteci kılığıyla gitmişti.

Gönüllü subaylar oradaki direnişi örgütlemek üzere harekete geçti. Binbaşı Enver Bey ve arkadaşları ilk giden ekipteydi. Ardından Binbaşı Mustafa Kemal Bey de “Mustafa Şerif Bey” adlı bir gazeteci rolünde yola çıktı. Yanında Ömer Naci, Yakup Cemil ve Sapancalı Hakkı da vardı. Mısır üzerinden Libya’ya geçtiler. Mustafa Kemal ilk çatışmaya Tobruk’ta katıldı. Ardından Derne’ye geçti, cephe komutanı oldu.

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Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de kayıp olduğu Libya’daki sel felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkiye oldu.

BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL

Emrindeki birkaç Osmanlı subayı ile birlikte yerli Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi. Birlikte İtalyanlara karşı savaştılar. Üstün İtalyan güçlerine karşı kısıtlı imkânlarıyla çarpışıyorlardı. Ama direniş güçlüydü. İtalyanlar Derne’yi geçemiyorlardı. 11 Eylül 1912’de İtalyanlar özel birlikleriyle yoğun bir hücuma geçtiler.

17 Eylül’de hücum tekrarlandı. Ancak yine başarılı olamadılar. Sahil kesimi İtalyanların elinde olduğu için gemilerle düzenli destek alıyorlardı. Direnişçilerin imkânları ise son derece kısıtlıydı. Yerli Arap kabilelerin desteği ve coğrafyaya hâkimiyet biraz avantaj sağlıyordu. Ama İtalyanlar da hücumlarını giderek artırıyordu. Nitekim Balkan Savaşları başlayınca Mustafa Kemal Bey ve diğer subaylar İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Libya’daki direniş yıllarca devam etti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Derne’deki direniş ve mücadelesi de tarihe geçti.