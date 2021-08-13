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HaberlerGündem HaberleriSelin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın
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Gündem
Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın

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Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıkarken; dorsede bulunan jeneratör patladı.

Olay, sabah saatlerinde Bostan köyü mevkisinde meydana geldi. Selde 24 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı. Bu sırada alev alev yanan TIR'ın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken yaralanan olmadı.

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